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توك شو

انتقال ميسي من برشلونة لـ الأهلي يثير ضحك أحمد موسى على الهواء

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:20 م
ميسي
ميسي
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عادل نصار
دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة ضحك بعد تداول فكرة انتقال اللاعب الدولي ليونيل ميسي للنادي الأهلي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ترك ميسي لبرشلونة زلزال حقيقي يعصف بالبرسا، مضيفا أن هذا الأمر كان بعد تحذيرات كثيرة من ميسي.

وأكد أحمد موسى، أن نادي برشلونة تعرض لضربة أكثر قوة من خروجه من بطولة دوري الأبطال، وهذا الأمر قد يسبب في أزمة كارثية بعد ذهاب ميسي.

وعن وجهة ميسي المتوقعة، رد أحمد موسى، قائلا "ربما يتجه للدوري الإنجليزي، وممكن ليفربول أو مانشستر يونايتد"، قائلا "ياسلام لو لعب ميسي وصلاح مع بعض هتبقي حاجة حلوة أو نجيبه الأهلي".
 

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