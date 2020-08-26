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مرأة

أضرار الكورتيزون على الشعر.. أبرزها الحكة المستمرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:50 ص
اضرار الكورتيزون
اضرار الكورتيزون على الشعر
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آية التيجي
تساهم حقن الكورتيزون في تخفيف الألم، والالتهابات الموجود في الجسم بالرغم من ذلك يمكن ان يتسبب استخدامها بشكل مفرط في اضرار الكورتيزون على الشعر.

ويشاع استخدام حقن الكورتيزون في المفاصل، مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، حتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك، لذا سنقوم بذكر بعض اضرار الكورتيزون على الشعر.

وتحتوي حقن الكورتيزون عادة على دواء كورتيكوستيرويد ومخدر موضعي، في كثير من الأحيان، ويمكن ان تسبب الجرعات الزائدة في حدوث اضرار الكورتيزون على الشعر، وعادة ما يُحدد الطبيب عدد الحقن التي يمكن تلقيها خلال عام، نظرًا للآثار الجانبية المحتملة لهذه الحقن.

قد ينتج عن الكورتيزون مجموعة من الآثار الجانبية ويمكن ايضا ان لا تحدث مع البعض، إلا ان أغلب مستخدمي الكورتيزون تظهر عليهم أعراض طفيفة، ومن ابرز اضرار الكورتيزون على الشعر،  تشمل ما يلي:

1- نمو الشعر غير المعتاد.
2- نتوءات الشعر ( التهاب الجريبات ) .
3- حكة الرأس المستمرة .
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