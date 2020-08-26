في اليوم العالمي للكلاب.. 8 أطعمة تضر بصحتها

تعتبر الكلاب بالنسبة لمربيها جزءا من العائلة، و بمناسبة اليوم العالمي للكلاب فإن إطعامها نفس الطعام الذي نأكله يمكن أن يسبب لها الأذى؛ حيث إن الكلاب غير معتادة على تناول الأطعمة الدهنية والدسمة التي نتناولها.





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ويمكن يتسبب تناول الكلاب للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون أو السكريات في مشاكل صحية، مثل: الشعور والإسهال واضطراب المعدة منها، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تعتبر بالنسبة للكلاب سم لذا يجب تجنبها، وفقا لما جاء في موقع



hillspet، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

1- الشوكولاتة والكافيين:

وتعتبر الشوكولاتة إحدى الأكلات الخطيرة على الكلاب ، وعلى عكس القطط معروفة أن الشوكولاتة والكافيين ضارة على صحة الكلاب. على عكس أصدقائه من القطط، حيث إنها تسبب لها في أعراض كـ القيء والإسهال وزيادة العطش وعدم الراحة في البطن والخمول وارتعاش العضلات وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم والنوبات والموت.





وكلما كانت الشوكولاتة أغمق زادت خطورة تناولها على كلبك، وذلك لأنها تحتوي على تركيز أعلى من الكافيين و الثيوبرومين ، وكلاهما يسبب التسمم لـ الكلاب.





2- العنب والزبيب :

في حين أن العنب والزبيب لا يضران بعض الكلاب ، فقد ارتبط تناول العنب والزبيب بمخاطر صحية للكلاب، منها : الفشل الكلوي، والقيء والخمول والإسهال في غضون 12 ساعة من تناولها، إن لم يتم علاجها يمكن أن تصل الأعراض إلى الجفاف وانخفاض الشهية وزيادة التبول تليها انخفاض التبول.





لذا إذا تناول كلبك العنب أو الزبيب وظهرت هذه العلامات، اصطحبه إلى الطبيب البيطري على الفور، وذلك حتى لا يصاب كلبك بمرض كلوي طويل الأمد أو حتى يموت بسبب الفشل الكلوي في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.





3- المشروبات الكحولية وعجينة الخبز النيئ:



ويمكن أن يكون شرب الكلاب كميات صغيرة من الكحول الموجودة في المشروبات والعصائر وعجينة الخبز النيئة ان يكون طعاما سامًا للكلاب؛ حيث تحتوي هذه المنتجات على الإيثانول.



وتشمل علامات



لذا يجب مراقبة الكلاب التي تظهر عليها علامات التسمم بالكحول حتى تتعافى؛ حيث يمكن أن يتسبب ذلك في فشل أنظمة الأعضاء وحتى الموت. يمكن أن تتسبب الخميرة الموجودة في عجينة الخبز النيء أيضًا في تمدد المعدة، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة وصعوبة التنفس. ويمكن أن يكون شرب الكلاب كميات صغيرة من الكحول الموجودة في المشروبات والعصائر وعجينة الخبز النيئة ان يكون طعاما سامًا للكلاب؛ حيث تحتوي هذه المنتجات على الإيثانول.وتشمل علامات تسمم الكلاب من المشروبات الكحولية أو عجينة الخبز النيئ القيء، والارتباك، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والأرق، واللهاث المفرط، وهزات العضلات، والنوبات المرضية.لذا يجب مراقبة الكلاب التي تظهر عليها علامات التسمم بالكحول حتى تتعافى؛ حيث يمكن أن يتسبب ذلك في فشل أنظمة الأعضاء وحتى الموت. يمكن أن تتسبب الخميرة الموجودة في عجينة الخبز النيء أيضًا في تمدد المعدة، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة وصعوبة التنفس.





4- اللبان :

وتعتبر مادة إكسيليتول هو مادة التحلية الصناعية الموجودة في الأطعمة، مثل: العلكة او اللبان الخالي من السكر و الحلوى الخالية من السكر والمخبوزات، ويمكن العثور عليها أيضًا في معجون الأسنان وغسول الفم والفيتامينات القابلة للمضغ و قطرات السعال.





ويمكن أن يتسبب ابتلاع هذه المادة بالنسبة للكلاب في انخفاض نسبة السكر في الدم الذي يهدد الحياة، بالإضافة إلى تلف الكبد. تشمل الأعراض القيء والنوبات وفقدان التنسيق ، والتي يمكن أن تحدث في أي مكان من بضع دقائق إلى عدة ساعات بعد الابتلاع.





وسوف يحتاج الكلب الذي يبلغ وزنها 10 أرطال فقط إلى تناول قطعة واحدة من العلكة الخالية من السكر للوصول إلى جرعة سامة محتملة، يمكن للكلاب التي تتناول كميات كبيرة من الإكسيليتول أن تتطور أيضًا إلى مرض الفشل الكبد ي.





5- البصل والثوم :

ويعتبر البصل والثوم أطعمة سامة للكلاب ؛ حيث انها تحتوي على مركبات يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء وفقر الدم وتلفًا خطيرًا لخلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ان الثوم أقوى بخمس مرات من البصل في الخطورة.





وغالبًا لا تظهر علامات التسمم بالبصل والثوم لعدة أيام بعد الابتلاع، ولكنها تشمل الخمول والضعف والبول البرتقالي إلى الأحمر الداكن، تميل سلالات الكلاب اليابانية مثل أكيتاس وشيبا إينوس إلى أن تكون أكثر حساسية تجاه الثوم والبصل.





6- منتجات الألبان :

يمكن أن تزعج منتجات الألبان الجهاز الهضمي لكلبك وتسبب الإسهال وكذلك الحساسية الغذائية.



7- الأفوكادو :

يمكن أن يؤدي تناول القليل من الأفوكادو إلى الضعف والشلل ونقص التنسيق؛ حيث يحتوي الأفوكادو على مادة البرسيم ، والتي يمكن أن تسبب اضطرابًا خفيفًا في المعدة عند الكلاب





8- عظام اللحوم والدجاج والأسماك :