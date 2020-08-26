عاشر رحلات الجسر الجوى..القوات المسلحة: طائرتان مساعدات طبية وغذائية للبنان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى عاشر رحلات الجسر الجوى محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدنى بمصر .





وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن تأكيدهم بأن هذه المساعدات سيتم توصيلها لجميع المواطنين المستحقين لها، مجددين شكرهم وامتنانهم لشعب وحكومة مصر على الدعم الإنسانى المقدم للبنان .





يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن .









كما يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى