قمة مصرية أردنية عراقية في عمان.. بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.. والسيسي: مستعدون لإقامة مشروعات تنموية وفق جدول زمني محكم لها مردود مباشر على التنمية والمواطنين

السفير بسام راضي:

= بحث تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري = القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات

= بحث التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء

= التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب





عقدت اليوم، الثلاثاء، قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي.







وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.









كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.





وأكد الرئيس خلال القمة استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في جميع المجالات لأشقائها في الأردن والعراق، وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.





وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.





كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.





وتناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاث تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.