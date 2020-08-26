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أخبار البلد

ضبط راكب مصري في مطار القاهرة بحوزته هواتف آيفون مهربة من دبي.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى العميري وأحمد حسين مديري الإدارة ، من ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بحوزة راكب مصري قادم من دبي ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.


أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية، في  راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الإكس راى بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص ، وتفتيشه ذاتيا بمعرفة معتز محمود مأمور التفتيش ، وميلاد رسمي مدير الحركة ، تبين وجود كمية من هواتف المحمول ماركة آيفون مخبأة داخل حزام ظهر يرتديه حول خصره وساقيه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط بالواقعة ، بعد العرض على  إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .
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