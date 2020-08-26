ماذا يحدث للجسم عن تناول الزيتون الأسود

يفضل العديد من الأشخاص تناول الزيتون الأسود ، ولا يعلمون الفوائد الصحية التى يحتوي عليها الزيتون الأسود ، فهو غني بالعديد من مضادات الأكسدة التى تحافظ على القلب، وتحمي من الإصابة من السرطان.





ونشرت الدكتورة سهام سوقية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي " الفيسبوك"، مجموعة من الفوائد التى يحتوي عليها الزيتون الأسود









يحتوي الزيتون الأسود على ...

فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد..

- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.

- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان

- يحسن عمل الجهاز الهضمي.

- يعزز صحة العينين.

- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع

- يحافظ على سلامة المفاصل.

- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.

- يحافظ على صحة البشرة والشعر بشكل كبير.