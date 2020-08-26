ماذا يحدث للجسم عن تناول الزيتون الأسود

يفضل العديد من الأشخاص تناول الزيتون الأسود، ولا يعلمون الفوائد الصحية التى يحتوي عليها الزيتون الأسود، فهو غني بالعديد من مضادات الأكسدة التى تحافظ على القلب، وتحمي من الإصابة من السرطان.
ونشرت الدكتورة سهام سوقية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي " الفيسبوك"، مجموعة من الفوائد التى يحتوي عليها الزيتون الأسود
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يحتوي الزيتون الأسود على ...
فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد..
- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.
- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.
- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحسن عمل الجهاز الهضمي.
- يعزز صحة العينين.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع
- يحافظ على سلامة المفاصل.
- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.
- يحافظ على صحة البشرة والشعر بشكل كبير.
- يعالج الأنيميا لأنه يساعد على انتاج كرات الدم الحمراء.