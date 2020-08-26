محاضرة فنية من كارتيرون للاعبي الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إلقاء محاضرة فنية على لاعبي الفريق .





يأتي هذا خلال المعسكر الحالي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له غدا السبت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة.





وقام المدير الفني للفريق الأبيض بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، وهذا لاستغلالها في المباراة المقبلة أمام المقاولون من أجل تحقيق الفوز.





وشرح كارتيرون دور كل لاعب في المباراة وطالبهم بالالتزام بالتعليمات الفنية المطلوبة منهم، كما طالب باستغلال كافة الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل.