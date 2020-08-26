AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عامر: إقامة منطقة اقتصادية أهم أهداف دول القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements

قال أحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس القسم السياسي، إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تحمل أكثر من هدف أهمهم الاستثماري والسياسي حيث يتم التنسيق فيه بين الثلاث دول ووضع القضية الفلسطينية ضمن الأجندة ويضاف إلى ذلك البعد الأمني ومحاربة الإرهاب.

وأضاف عامر، أثناء وجوده ببرنامج 8 الصبح بقناة "دي إم سي" لاستعراض الصحف الصباحية، أن البعد الاقتصادي كان له الأولوية في القمة حيث ستتم الاستفادة من خبرات مصر في إقامة البني التحتية من طرق ومحطات كهرباء وسيتم تنفيذ ذلك في العراق والأردن عبر ربط كهربائي وذلك بناء على المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للقمة يأتي في مقدمتها إقامة منطقة اقتصادية بحيث يحدث تبادل تجاري بين الدول الثلاثة، حيث أن هناك إمكانيات محلية تؤدي للتكامل.

وأشار أن البيان الختامي للقمة، كان قوي حيث أشار لضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعربية، لافتا أن مصر دائما بوصلة المنطقة العربية ووحدة الصف العربي.

وفي سياق آخر، أثني عامر، على جهود الرقابة الإدارية في كشف الفاسدين بكافة القطاعات، وأكد أن رئيس الجمهورية يسير في اتجاهات كثيرة للقضاء على الفساد، منها يتعلق بالرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وميكنة الخدمات لتقليل التعامل بين المواطنين والموظفين، لافتا إلى ضرورة وجود ردع للفاسدين.

وفي عنوان آخر عن تصريح لرئيس وزراء أثيوبيا، أكد مدير تحرير الأهرام، أن عبارات بالحب والود يمكن حل أزمة السد أمر لا يمكن اعتباره إلا جولة جديدة في المماطلة الاثيوبية، مشيرا أن الاستمرار في المفاوضات أدى لاتفاق اللجان الفنية وتوحيد كل المقترحات في مسودة واحدة بين الدول الثلاث بما فيها نقاط الخلاف وتقديمها للرئيس الجنوب أفريقي باعتباره المسئول عن حل المشكلة.

وحول اختراق الجماعات الإرهابية للأندية، قال : إن فكرة الشرائح الإخوانية أمر في منتهى الخطورة حيث يهدف ذلك لاستقطاب عدد كبير من الطلاب ويمكن التأثير عليهم ودمجهم ضمن الفكر الإخواني وانتقاء العناصر المتميزة من الأندية والمدارس الحكومية والخاصة والدولية والعمل منذ نعومة الأظافر يؤكد أن فيه تهديد كبير للدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة ثلاثية مهمة فى الأردن بحضور السيسي.. دبلوماسيون: ليبيا وسوريا وداعش والاستثمار على رأس المباحثات.. وخطوة جديدة نحو تكامل اقتصادي عربي

أكاديمى: قمة "مصر - الأردن - العراق" تهدف لتأسيس مرحلة تكامل استراتيجي.. فيديو

طارق فهمي: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق ناقشت الربط الكهربائي

لها شق اقتصادي.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل القمة الثلاثية في الأردن

على العابد: مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق في الربط الكهربائي

وزير الإعلام الأردني الأسبق: القمة الثلاثية هامة في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة ..فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

رد فعل أليو ديانج بعد الطرد في مباراة الأهلي والجونة ..فيديو

صلوات يجوز أداؤها في أوقات الكراهة بلا إثم.. فيديو

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب بيجو

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها