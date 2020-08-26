AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي تكشف عن فئة الطلاب المستثناة من دفع رسوم الرسوب في الجامعات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:39 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يحدد فرض رسوم على كل الطلاب الراسبين في الجامعات.


وأضاف عبد الغفار  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" من يرسب  في الجامعة بعذر مقبول لا تطبق عليه الرسوم، بينما الطالب الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول تطبق عليه الرسوم".


وتابع:"  الطالب يدفع رسوما تعتبر جزءا مما تتحمله الدولة لتعليم الطالب تعليما مجانيا".


وأكمل حسام عبد الغفار:"  في حال وجود ظروف استثنائية للطالب الراسب، وعدم استطاعته دفع الرسوم  يمكن ان  يعفى من بعض او كل الرسوم ".


ولفت عبد الغفار:"  الراسب بسبب تقصيره  يدفع رسما مقابل إعادته للسنة الدراسية ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات.. التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق .. وبدء اختبارات القدرات في 11 كلية 8 أغسطس

التعليم العالي: الجامعات الخاصة تستقبل 6% من مجموع طلاب الثانوية

نائب: الجامعات الخاصة لها دور في بناء المجتمع..ويجب وضع ضوابط لها حتى لا تتحول لبيزنس

فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة

تعرف على مصروفات الخدمات التعليمية للراسبين والمُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات

الحكومة: إضافة كلية الطب إلى كليات جامعة حورس.. تخصيص قطعتين بأرض المعارض بمدينة نصر ومكتبة الإسكندرية بـ6 أكتوبر لاستخدامهما في عدة مشروعات.. فرض رسم على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة

ترشيحاتنا

قرار كويتي جديد بشأن الإقامات والزيارات التي تنتهي آخر أغسطس

مصور سيشن البرتقال يكشف لـ صدى البلد أسرار جلسة سمية الخشاب المثيرة للجدل في البيسين|شاهد

فئة واحدة مستثناة.. الوطنية للانتخابات: قرار غرامة الـ 500 جنيه في يد النيابة العامة.. فيديو

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

صلاح فوزي: المتخلفون عن انتخابات الشيوخ يمكنهم دفع الغرامة خلال أي معاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك.. فيديو

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. أنابيلا هلال بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

بـ فستان فوق الركبة.. أنغام تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل حمص الشام