التعليم العالي تكشف عن فئة الطلاب المستثناة من دفع رسوم الرسوب في الجامعات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يحدد فرض رسوم على كل الطلاب الراسبين في الجامعات.









وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" من يرسب في الجامعة بعذر مقبول لا تطبق عليه الرسوم ، بينما الطالب الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول تطبق عليه الرسوم".









وتابع:" الطالب يدفع رسوما تعتبر جزءا مما تتحمله الدولة لتعليم الطالب تعليما مجانيا".









وأكمل حسام عبد الغفار:" في حال وجود ظروف استثنائية للطالب الراسب، وعدم استطاعته دفع الرسوم يمكن ان يعفى من بعض او كل الرسوم ".







