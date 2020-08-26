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انتهى عصر بقلظ.. مفيد فوزي يهاجم بعض الطرق الشاذة للحصول على تريند السوشيال ميديا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:03 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
 قال الإعلامي مفيد فوزي،  تعليقا على غياب برامج الأطفال، قائلا:"  انتهى عصر بقلظ  وبرامج الاطفال حاليا  متواجدة على الهواتف المحمولة ".

وأضاف  مفيد فوزي  في  حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نحلم بوجود قناة   للأطفال وليس مجرد برامج فقط ".

وتابع مفيد فوزي:"  نحتاج إلى مربي نفسي يعالج الأطفال من مشاكل الهواتف المحمولة والأشياء التي يرونها عليه".

وأكمل مفيد فوزي:"  لازم نقف وقفة أمام كلمة التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحتاج إلى الوعي  الكامل  بالهواتف المحمولة لانه في أيدي أبنائنا".

ولفت مفيد فوزي:"  كاميرا الموبايل عملت مشاكل كثيرة في حياتنا وتريند هو دعوة فاجرة للأشياء، وبعض البنات تنفذ أعمال مخلة كي تكون تريند على السوشيال ميديا".
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