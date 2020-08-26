انتهى عصر بقلظ.. مفيد فوزي يهاجم بعض الطرق الشاذة للحصول على تريند السوشيال ميديا

قال الإعلامي مفيد فوزي ، تعليقا على غياب برامج الأطفال، قائلا:" انتهى عصر بقلظ وبرامج الاطفال حاليا متواجدة على الهواتف المحمولة ".





وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نحلم بوجود قناة للأطفال وليس مجرد برامج فقط ".





وتابع مفيد فوزي:" نحتاج إلى مربي نفسي يعالج الأطفال من مشاكل الهواتف المحمولة والأشياء التي يرونها عليه".





وأكمل مفيد فوزي:" لازم نقف وقفة أمام كلمة التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، و نحتاج إلى الوعي الكامل بالهواتف المحمولة لانه في أيدي أبنائنا".



