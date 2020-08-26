انتهى عصر بقلظ.. مفيد فوزي يهاجم بعض الطرق الشاذة للحصول على تريند السوشيال ميديا

قال الإعلامي مفيد فوزي، تعليقا على غياب برامج الأطفال، قائلا:" انتهى عصر بقلظ وبرامج الاطفال حاليا متواجدة على الهواتف المحمولة ".
وأضاف مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نحلم بوجود قناة للأطفال وليس مجرد برامج فقط ".
وتابع مفيد فوزي:" نحتاج إلى مربي نفسي يعالج الأطفال من مشاكل الهواتف المحمولة والأشياء التي يرونها عليه".
وأكمل مفيد فوزي:" لازم نقف وقفة أمام كلمة التريند على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحتاج إلى الوعي الكامل بالهواتف المحمولة لانه في أيدي أبنائنا".
ولفت مفيد فوزي:" كاميرا الموبايل عملت مشاكل كثيرة في حياتنا وتريند هو دعوة فاجرة للأشياء، وبعض البنات تنفذ أعمال مخلة كي تكون تريند على السوشيال ميديا".