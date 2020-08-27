بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.





تألقت شقيقة هنا الزاهد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير للغاية باللون الزيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، و اتسم التصميم بحزام رفيع حول الخصر.





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ونسقت شقيقة هنا الزاهد مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود غريبة و غير تقليدية، فيما تزينت ببعض الإكسسوارت البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها و غرة أمامية، ولم تتكلف في استخدام مساحيق التجميل ووضعت بعض اللمسات البسيطة.



