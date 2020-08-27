بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

قرّرت اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إحالة 4 مسئولين فى مختلف الأندية بالدورى الممتاز إلى لجنة الانضباط برئاسة سيد البندارى.





جاءت قائمة الرباعي الذين تمت إحالتهم إلى لجنة الانضباط على النحو التالي المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى.





واستندت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى هجوم الرباعي على لجنة الحكام عقب المباريات التى شاركت بها فرقهم فى الدورى المحلي.





وكلفت الجبلاية لجنة الانضباط بفتح تحقيق مع عدلى القيعي بعد هجومه الضاري على لجنة الحكام والحكم الكرواتى الذى أدار القمة 120 بين الأهلى والزمالك واتهامه بأنه جاء لتنفيذ أجندة معينة.



