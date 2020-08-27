AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:03 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
يسري غازي
قرّرت اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إحالة 4 مسئولين فى مختلف الأندية بالدورى الممتاز إلى لجنة الانضباط برئاسة سيد البندارى.

جاءت قائمة الرباعي الذين تمت إحالتهم إلى لجنة الانضباط على النحو التالي المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة وسمير حلبية رئيس النادى المصرى وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى.

واستندت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى هجوم الرباعي على  لجنة الحكام عقب المباريات التى شاركت بها فرقهم فى الدورى المحلي.

وكلفت الجبلاية لجنة الانضباط بفتح تحقيق مع عدلى القيعي بعد هجومه الضاري على لجنة الحكام والحكم الكرواتى الذى أدار القمة 120 بين الأهلى والزمالك واتهامه بأنه جاء لتنفيذ أجندة معينة.

كما شملت أسباب إحالة المهندس فرج عامر الى لجنة الانضباط  بعدما هاجم التحكيم عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك إلى جانب سمير حلبية وخالد مهدى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة بسبب فرجاني ساسي

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

بعد إحالته للانضباط.. ننشر بنود مذكرة الحكام ضد عدلي القيعي بشأن القمة 120

مجدى عبد الغني: اللوائح تمنح الجبلاية أحقية إحالة القيعي للجنة الانضباط

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

ترشيحاتنا

ما العلامات المبكرة لسرطان الرئة عند الرجال؟

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

الحلقة 7.. مسلسل انت اطرق بابي يتصدر جوجل

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني

فيديوجراف.. تفاصيل وفاة عروس الجنة صباح يوم زفافها

هل يجوز القول في الدعاء عاجلا غير آجل ؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني