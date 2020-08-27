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سيارات

أهمها فحص الإطارات والزيت.. 6 نصائح لتجنب أعطال السيارة في فصل الصيف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:00 ص
6 نصائح لتجنب أعطال
6 نصائح لتجنب أعطال السيارة في فصل الصيف
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منة الله عبد الحميد
في ظل ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، تتعرض السيارة إلى بعض الأعطال الخبيثة مجهولة السبب وأحيانًا تكون بسيطة ولأ أحد يعلم عنها شيئًا، لذلك ينصح بضرورة فحص مجموعة من الأشياء في الصيف بشكل دوري لتجنب أعطال السيارة

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أشهر الأشياء التي يجب عليك فحصها لتجنب أعطال السيارة في فصل الصيف. 

1-انسداد فلتر البنزين بسبب تراكم الأترية ودخول الشوائب إليه، لذلك ينصح يالصيانة الدورية له من الحين للآخر. 

2- الحرص على فحص إطارات الهواء بصورة مستمرة  من فترة لأخرى لأن سخونة الاسفلت ودرجة حرارته العالية تعرضه للتلف. 

3- متابعة  زيت المحرك وقياس درجة لزوجته من الحين للآخر، لأن في فصل الصيف تتجمع لزوجة زيوت المحرك بشكل مستمر. 

4- مراقبة مياه الردياتير والتأكد من عدم نقصانها من وقت لآخر وتزويدها عند ملاحظة ذلك. 

5-فحص البطارية وعمل صيانة دورية لها باستمرار لأن الحر يعمل  على تشكيل ضغط كبير على البطارية. 

6- التأكد من سلامة الخراطيم والأسلاك باستمرار وتغيير التالف منها. 


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