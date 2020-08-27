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ثقافة

ثقافة أسيوط تناقش الإرهاب والتطرف الفكري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة اسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم بيت ثقافة دير الجنادلة محاضرة تثقيفية بعنوان "الإرهاب والتطرف الفكري والثقافي" قدمها الكاتب محمد كمال، والذي تناول فيها رؤية جوهرية حول مفهوم كلمة إرهاب وتطرق إلى التطرف الفكري للشباب وجهود الدولة في الحد من مخاطر التطرف والإرهاب لدى الشباب.

وأقام بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية بعنوان "المسرح أبو الفنون" قدمها الفنان المسرحي وائل ابراهيم فهمى الذي تناول الحديث حول أهمية المسرح في حياتنا وبدايات المسرح وأيضا العناصر التي تساعد على إخراج العمل المسرحي وتظهره بشكل أفضل وان المسرح أبو الفنون، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالصبحة ورشة حكى للأطفال عبر الأونلاين بعنوان "أصحاب الصخرة" قدمها محمد محسن والذي تناول الحديث حول النوايا الحسنة هي أهم الطرق الإخلاص لله ولابد من ان تخلص النية لله تعالى في كل أمور الدنيا.

وقدم قصر ثقافة اسيوط عرض فني بالمسرح الصيفي المفتوح لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة العديد من التابلوهات الراقصة منها رقصة العصا والتنورة وغزال أسيوط، بينما بث القصر عبر الأونلاين مجموعة من مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قدم الفنان حسن احمد حسن مقطع فيديو يظهر فيه موهبة التمثيل والفنانة رضا مهران فقرة شعرية بعنوان "ثالث الحرمين" والفنان حسين محمد عبد الصبور فقرة إنشاد ديني بعنوان "يا رحمة للعالمين"، كما قدم بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة الموهبة الشابة سلمي أحمد هاشم وألقت فقرة شعرية بعنوان "لما جيت اكتب عن أمي".

ويواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورش التفصيل والخياطة ضمن فعاليات نادى المرأة بالقصر، حيث قامت حفيظه سعد محمد بشرح طريقة تنفيذ الجيبة، بالإضافة إلى ورش الأشغال الفنية التي تقدمها الفنانة ولاء فرحات والتي تقدم أشكال فنية من الخرز.

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