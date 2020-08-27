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ثقافة

البيت الفني للفنون الشعبية يقدم 13 فقرة فنية في السيرك القومي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم برنامج  السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، يوميا فى الثامنة مساء عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة، وذلك فى مقره بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ويتضمن البرنامج أكثر من ١٣ فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، منها" التنشين بالخناجر، البلانسات، البسكليت، الديابلو، التوازن على الكرة، الساحر، المهرج، الدودة الشقية، التوازن على السلك، التوازن على السلم، المطبخ الصينى، استعراض الحيوانات الأليفة"، ويختتم البرنامج باستعراض الحيوانات المفترسة، لمدربة الأسود والنمور الفنانة " لوبا حلو"، بأشراف الفنان أشرف شعبان مدير شعبة سيرك القاهرة .

وتحرص إدارة السيرك القومى، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .
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