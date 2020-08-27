AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انهيار 28 منزلا في السودان بسبب الفيضانات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تسبب فيضان النيل بقى سقادي بوحدة الانقاذ الإدارية في انهيار 28 منزلا كليا ومحاصرة مرافق حيوية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن عمر علي محمد خير ، المدير  المدير التنفيذي لمحلية الدامر، تفقد القرى المتضررة، حيث يواجه سكان المنطقة صعوبة بالغة في التنقل للحصول على احتياجاتهم الضرورية بجانب نقص في الخبز والغاز والوقود.

وأشارت الوكالة إلى أن المدير التنفيذي لمحلية الدامر تعهد خلال زيارته لمنطقة سقادي، بتوفير الاحتياجيات العاجلة من مواد الايواء والغذاء والخيش ووجه بتعلية التروس الواقية ومراجعة مناطق الهشاشة بحانب الحصر الدقيق لكل المواطنين المتضررين والمناطق التي تحاصرها مياه الفيضانات واشاد بالجهود التي تبذلها غرفة الطوارئ بالمحلية ومواطني المنطقة لدرء الآثار السالبة لفيضان النيل

وناشد المسؤول المحلي جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لانقاذ الوضع الذي  يشير لحدوث كارثة انسانية بالمنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقفة احتجاجية في السودان بسبب سد النهضة

تدمير أكثر من 600 منزل.. انهيار مفاجئ لأحد سدود السودان

انهيار سد بوط وسيول عارمة ترفع منسوب النيل في السودان والمياه تغمر أحياء كاملة..شاهد

السيول تحاصر مناطق شرق النيل بـ السودان.. ووالي الخرطوم يأمر بحصر الخسائر

فيضانات السودان تتسبب في وفاة 5 أشخاص وانهيار سد بوط وتدمير 3500 منزل

الأمم المتحدة: 50 ألف شخص بالسودان تضرروا من الفيضانات

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من بذور الكزبرة؟

طعن مصري داخل مطعم في إيطاليا

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

صفعة قوية لـ تركيا.. البرلمان اليوناني يصادق على الاتفاقية البحرية مع مصر

خبير موارد مائية: ارتفاع منسوب مياه النيل لم يحدث منذ 100عام.. ومصر لن تتأثر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد المشروم

بالابيض الكاجوال.. بوسي شلبي تتألق بإطلالة شبابية .. شاهد

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء