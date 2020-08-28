شعبة الذهب تحدد عوامل التحكم في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المصرية

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، عن العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب في السوق المحلية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العوامل التي تتحكم في أسعار المعدن النفيس سعر الذهب في الأسواق العالمية، من خلال عمليات العرض والطلب، التي تنعكس على السوق المحلية.





وأضاف إيهاب واصف، أن العامل الثاني للتحكم في سعر الذهب، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كاشفا عن أن سعر الجنيه ارتفع أمام الدولار في الفترة الأخيرة، موضحا أن العامل الثالث هو العرض والطلب في السوق المحلية، وهو عامل لا يفرق كثيرا في زيادة أسعار الذهب، وتتراوح تلك النسبة ما بين 2 إلى 3 جنيهات.



