تبدأ من 205 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة

انطلقت سيارة هيونداي الجديدة «أكسنت RB» موديل 2021 المجمعة محليًا في السوق المصري بالعديد من الأنظمة والتقنيات الحديثة، وبأسعار مميزة تناسب العديد من الفئات، مما جعلها منافسة قوية لعدد كبير من السيارات في السوق.
مواصفات هيونداي أكسنت RB
تميزت هيونداي أكسنت آر بي بمحرك قوي رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة 125 حصان، وذو أداء عالي على الطريق.
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كما قد توافرت في السيارة العديد من وسائل الأمان منها:
- وسائد هوائية أمامية.
-نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
-حساسات الركن الخلفية.
-مصابيح ضباب أمامية.
-كاميرا للرؤية الخلفية.
سعر هيواندي أكسنت RB في السوق المصري
يبدأ سعر هيونداي أكسنت آر بي في السوق المصري من مبلغ 205.000 ألف جنيه وحتى سعر 240.000 ألف جنيه مصري.