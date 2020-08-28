بشاير الجمعة.. فتح المناطق الأثرية بالفيوم أمام الزوار الثلاثاء المقبل





قال سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم انه تقرر فتح المناطق الاثرية للزيارة بالمحافظة والتى تم اغلاقها من منتصف مارس الماضى بسبب جائحة " كورونا"اعتبارا من الثلاثاء القادم اول سبتمبر .





و تشمل مناطق "هرم هوارة- هرم اللاهون- قصر قارون- معبد مدينة ماضى – كوم اوشيم " وسيسمح بالدخول لجميع الزائرين من داخل وخارج المحافظة .





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.اكد "الشورة" انه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد بين الزوار وان اسعار التذاكر فى هذه المناطق بالنسبة للمصريين 10 جنيهات والطلاب 5 جنيهات والاجانب 60 جنيه والطالب الاجنبى 30 جنيه ماعدا مدينة ماضى 50 جنيه و25 جنيه بالنسبة للاجانب .ومواعيد زيارة هذه المناطق من 8 صباحا الى الرابعة مساء .





على جانب اخر سيتم ايضا فتح متحف كوم اوشيم بالفيوم امام الزوار اعتبارا من الثلاثاء القادم وان تذاكر الزيارة بالنسبة للمصريين 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات والاجنبى 40 جنيه والطالب الاجنبى 20 جنيه والتصوير بكاميرافوتوغرفية للمصرى 20 جنيه والاجنبى 40 جنيه وان مواعيد الزيارة من 9 صباحا الى 3 مساء