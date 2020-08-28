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محافظات

بشاير الجمعة.. فتح المناطق الأثرية بالفيوم أمام الزوار الثلاثاء المقبل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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- نبيل أبو السعود


قال سيد الشورة مدير  عام اثار الفيوم انه تقرر فتح المناطق الاثرية للزيارة بالمحافظة والتى تم اغلاقها من منتصف مارس الماضى بسبب جائحة " كورونا"اعتبارا من الثلاثاء القادم اول سبتمبر .


و تشمل مناطق "هرم هوارة- هرم اللاهون- قصر قارون- معبد مدينة ماضى – كوم اوشيم " وسيسمح بالدخول لجميع الزائرين من داخل وخارج المحافظة .


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.اكد "الشورة"  انه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد بين الزوار وان اسعار التذاكر فى هذه المناطق بالنسبة للمصريين 10 جنيهات والطلاب 5 جنيهات والاجانب 60 جنيه والطالب الاجنبى 30 جنيه ماعدا مدينة ماضى 50 جنيه و25 جنيه بالنسبة للاجانب .ومواعيد زيارة هذه المناطق من 8 صباحا الى الرابعة مساء .


على جانب اخر سيتم ايضا فتح متحف كوم اوشيم بالفيوم امام الزوار اعتبارا من الثلاثاء القادم وان تذاكر الزيارة بالنسبة للمصريين 10 جنيهات والطالب المصرى 5 جنيهات والاجنبى 40 جنيه والطالب الاجنبى 20 جنيه والتصوير بكاميرافوتوغرفية  للمصرى 20 جنيه والاجنبى 40 جنيه وان مواعيد الزيارة من 9 صباحا الى 3 مساء


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