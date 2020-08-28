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منير أديب: محمود عزت كنز معلومات وسقوطه يحد من الإرهاب..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:55 م
الارهابي محمود عزت
الارهابي محمود عزت
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نورهان رأفت
قال منير أديب، خبير في شئون الإرهاب، تعليقا على إلقاء القبض على الإخواني الهارب محمود عزت،  إن "عزت" هو الذي أشرف بنفسه على كافة الاعمال الارهابية ، التي أرتكبها تنظيم الأخوان الارهابي ، خلال الـ 6 سنوات الماضية ، تحت لافتة اللجان النوعيةة للإخوان، مثل "حسم" و"لواء الثورة" .

وأضاف منير أديب، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الإخوان الارهابية ، المسؤولين عن حرق العديد من المنشأت في الدولة ، تحت رعاية الإرهابي محمود عزت ، وقتل العديد من الابرياء .

وأشار خبير شئون الارهاب ، إلى أن صفة "عزت " الارهابية ، هي من سمحت له قيادة التنظيم المسلح للجماعة الارهابية خلال السنوات الماضية ، موضحا أن محمود عزت يمتاز بالدهاء والتخفي .

وأوضح "عزت" ، أن محمود عزت الارهابي ، هو في الاصل أمين سر الجماعة ، وهو من يدير أموال الجماعة ، وجميع أسرار أعضائها .

ولفت "عزت "، إلى أن محمود عزت هو كنز معلومات كبير للدولة المصرية عن المعلومات السرية ، للحد من الجرائم الارهابية بالدولة .

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