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رياضة

تقارير: السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:52 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، اليوم، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تستضيف النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني، للمرة الثانية على التوالي.

وكانت المملكة السعودية استضافت بطولة كأس السوبر الإسباني في شهر يناير الماضي، والتي توج بها ريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو في المباراة النهائية.

وذكرت صحيفة " الرياض" السعودية، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف النسخة المقبلة من  بطولة كأس السوبر بمشاركة ( ريال مدريد - برشلونة - أتلتيك بلباو -  - ريال سوسيداد".

وأضافت الصحيفة أن بطولة كأس السوبر الإسباني  ستقام في الفترة من 13 حتى 17 يناير المقبل.


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