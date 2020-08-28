بشرى للخريجين.. أول ملتقى توظيفي جديد للجامعات المصرية.. تفاصيل

تقوم المراكز الجامعية للتطوير المهني بأعداد اولي ملتقي توظيفي افتراضي الاول بمشاركة عشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

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وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تسعي دائما للتحديث والتطوير لخدمة مجتمعها من خلال إعداد خريجين قادرين علي المنافسة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمساهمة بجدية في تنمية مجتمعهم، و تحقيقا لذلك تتبنى الجامعة كافة الطرق و الوسائل الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين في ظل أزمة عالمية تتطلب حلولا غير تقليدية

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وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على تأهيل الطلاب علميا بالإضافة إلى لزيادة تنافسيتهم ومهنيتهم بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل لتحقيق مردود اقتصادي يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار."

واضاف الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إلي ان المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة عين شمس يشارك في الملتقى التوظيفي الأفتراضي الأول، حيث يعد ملتقى التوظيف الإفتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020.





ومؤكدا ان هو أول ملتقى توظيفي إفتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، موضحا ان الملتقي فرصة للقاء أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات فى بيئة افتراضية باستخدام غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.



