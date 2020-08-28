الجامعة المصرية اليابانية تمنح برنامج "مصر تستطيع" 5 منح مجانية.. فيديو

قال أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب، وبناء على هذا قررت الجامعة تقديم منح دراسية لبرنامج "مصر تستطيع"، وذلك تشجيعا منها للطلاب المتفوقين والمثابرين.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن المنح المقدمة ستكون كاملة وشاملة كل المصاريف الخاصة بالإقامة والدراسة، معقبا: بنقدم 5 منح مجانية سيتم توزيعها بين كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وذلك بقيمة مليوني جنيه.



