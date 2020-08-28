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الجامعة المصرية اليابانية تمنح برنامج "مصر تستطيع" 5 منح مجانية.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:47 م
أحمد الجوهري، رئيس
أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنول
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اسراء صبري
قال أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تقدم مجموعة من المنح الدراسية للطلاب، وبناء على هذا قررت الجامعة تقديم منح دراسية لبرنامج "مصر تستطيع"، وذلك تشجيعا منها للطلاب المتفوقين والمثابرين.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن المنح المقدمة ستكون كاملة وشاملة كل المصاريف الخاصة بالإقامة والدراسة، معقبا: بنقدم 5 منح مجانية سيتم توزيعها بين كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وذلك بقيمة مليوني جنيه.

وواصل قائلا: الطالب الفائق هو طالب الثانوية العامة تقديره سنحسبه بـ50%، ونتيجته في امتحان القبول 50%، فإذا كان حاصلًا على 97% في الثانوية أو 95% على سبيل المثال، وحصل في امتحان القبول على 80%، سنجمع النسبتين ونقسمهما على 100، وهذا سيكون مقدار تفوق الطالب.

وشدد على أن الطالب يقوم بكتابة الجامعة في التنسيق الخاص به، ومن ثم يقوم بأداء امتحان القبول، وعند نجاحه وقبوله يتم دخوله إلى الجامعة.
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