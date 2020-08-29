AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:01 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر و مواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني
Advertisements
كريم جمال
كشفت تسريبات هن أيقونة سونى اليابانية العريقة القادمة Sony Xperia 5 II، وهو هاتف رائد من فئة الـ Flagship، وسيكون الأصغر حجمًا فى الأسواق مقارنة بمنافسيه من سامسونج و هواوى و أوبو و شاومي، بينما لم تصدر أى تفاصيل عن ميعاد طرحه الرسمي، إلا أنه من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العانم الجاري.

وبحسب فون آرينا التقني، سيصدر Sony Xperia 5 II فى اليابان أولًا، على أن يتم طرحه بباقي دول العالم بالتوالى، وسيكون حجم شاشته من 6.1  بوصة، وهو حجم شاشة أقل من باقي الهواتف الرائدة المنافسة، كما سيدعم Sony Xperia 5 II تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة ممكن لإرسال وإستقبال البيانات 

وكشفت التسريبات أن شاشة Sony Xperia 5 II جاءت بسرعة تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بالإضافة لكاميرا أساسية ثلاثية من عدسات كارل زيس الألمانية الشهيرة.

وبالحديث عن شكل و حجم الهاتف يمكن إعتباره النسخة المصغرة الأحدث من شقيقه السابق Sony Xperia 5 الذى صدر فى العام الماضي، وستبلغ دقة الكاميرا الأساسية للهاتف 12 و 12 و 12 ميجابيكسل مع ميزة تقريب بصري قوية.

ومن ناحية الأداء جاء Sony Xperia 5 II بمعالج قوى ثمانى النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

كما يحمل Sony Xperia 5 II بطارية سعة 400 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ شحن USB-C، وسيعمل ينظام أندرويد 10، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 مم.

 أما سعر هاتف Sony Xperia 5 II سيبلغ 1000 دولار أمريكي، ما يعادل 15900 جنيه مصري.

تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة
تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة
تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة للوراء..«Sony Ericsson Xperia X10 mini» أصغر هاتف ذكي فى العالم

هاتف Oppo Find X2 Pro ينافس POCO F2 Pro بهذه المميزات.. اعرف الفرق

أوبو تطلق نسخة 5G من هاتف Oppo Find X2 Pro في الإمارات.. سعر ومواصفات.. فيديو

أيهما أفضل هاتف Galaxy Note 10 أم Note 9 تعرف على المميزات .. فيديو

سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد إقالته.. مليشيات باشاغا تنشر الفوضى بمصراتة في ليبيا.. فيديو

أخبار الرياضة| صلاح يغيب عن الأفضل في العالم.. صالح جمعة ينضم لقائمة مباراة المصري ..علي معلول يزيل شعار الأهلي

دعاء عاشوراء للمريض مكتوب.. يعجل بالشفاء ويخفف الآلام

اعتذر.. أول تعليق من مدحت العدل بعد واقعة التنمر على سعد الصغير

صيام يوم عاشوراء منفردًا اليوم السبت.. هل يجوز؟

21 فائدة علاجية لـ البابونج .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة

يعالج الربو ويحافظ على صحة القلب.. ٧ فوائد لعصير البصل

أقوى إعصار يضرب أمريكا.. لورا شرد الأُسر ودمار بمليارات الدولارات| فيديو وصور