تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة

كشفت تسريبات هن أيقونة سونى اليابانية العريقة القادمة Sony Xperia 5 II، وهو هاتف رائد من فئة الـ Flagship، وسيكون الأصغر حجمًا فى الأسواق مقارنة بمنافسيه من سامسونج و هواوى و أوبو و شاومي، بينما لم تصدر أى تفاصيل عن ميعاد طرحه الرسمي، إلا أنه من المتوقع أن يصدر قبل نهاية العانم الجاري.





Sony Xperia 5 II فى اليابان أولًا، على أن يتم طرحه بباقي دول العالم بالتوالى، وسيكون حجم شاشته من 6.1 بوصة، وهو حجم شاشة أقل من باقي الهواتف الرائدة المنافسة، كما سيدعم Sony Xperia 5 II تقنية الإتصال بالجيل الخامس 5G التى توفر أقصى سرعة ممكن لإرسال وإستقبال البيانات وبحسب فون آرينا التقني، سيصدر





وكشفت التسريبات أن شاشة Sony Xperia 5 II جاءت بسرعة تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بالإضافة لكاميرا أساسية ثلاثية من عدسات كارل زيس الألمانية الشهيرة.





وبالحديث عن شكل و حجم الهاتف يمكن إعتباره النسخة المصغرة الأحدث من شقيقه السابق Sony Xperia 5 الذى صدر فى العام الماضي، وستبلغ دقة الكاميرا الأساسية للهاتف 12 و 12 و 12 ميجابيكسل مع ميزة تقريب بصري قوية.





ومن ناحية الأداء جاء Sony Xperia 5 II بمعالج قوى ثمانى النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





كما يحمل Sony Xperia 5 II بطارية سعة 400 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ شحن USB-C، وسيعمل ينظام أندرويد 10، بالإضافة لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 مم.





أما سعر هاتف Sony Xperia 5 II سيبلغ 1000 دولار أمريكي، ما يعادل 15900 جنيه مصري.