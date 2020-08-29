AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
حصل "صدى البلد" على لقطات من مشروع توسعات الطريق الدائري بمناطق "المنيب، وكورنيش النيل بالمعادي".

وتهدف التوسعات التى يتم تنفيذها في الوقت الحالي، إلى وضع حلول لأزمة الكثافات المرورية بالمناطق الحيوية للطريق الدائري، حيث من المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات.

وتأتي التوسيعات ضمن مشروع وزارة النقل لتطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه، حيث قررت الوزارة إسناد أعمال التطوير إلى 10 شركات مقاولات محلية.

ومن المقرر أن تستغرق فترة التطوير بين 12- 18 شهرًا، والشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .

وتقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه، حيث تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم، وسيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته

وتهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات

وتشمل أعمال التطوير توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات، في حين توسعة القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد/ المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أقتصاد: مشروعات الطرق شرايين جديدة للدولة

من أسوان لإسكندرية.. مشاريع وزارة النقل لم تهدأ طوال فترة الحظر

باستثناء كوبرى المنيب.. الوزير: إنهاء تطوير"الدائري"نهاية 2020

مدير مشروع تطوير الطريق الدائري: أنهينا 50% من الأعمال.. وانتظروا 8 حارات في كل اتجاه

7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه.. ماذا حدث فى المشروع القومي للطرق؟

لن يتوقف مجددا وحارات مخصصة للإسعاف والمطافي والـ BRT.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟

ترشيحاتنا

وفاة النجم تشادويك بوسمان بطل فيلم Black Panther

أخبار الرياضة.. الدوري الإسباني في خطر بعد رحيل ميسي ورونالدو.. موقف ساسي من التجديد للزمالك.. وهشام يكن يهاجم فاروق جعفر

ترامب رخيص وابنة معتوه.. تسريبات جديدة لشقيقة الرئيس الأمريكي

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدا عبر هذا الرابط

أمير مرتضى: فوجئنا باستبدال مسحات كورونا بتحليل الدم.. والغضب ‏يعم جميع الأندية

إصابة 3 لصوص بطلقات نارية في اشتباك مسلح مع الشرطة بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور