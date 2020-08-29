من الأعلى.. لقطات حية لـ مشروع توسعات الطريق الدائري بالمنيب

حصل "صدى البلد" على لقطات من مشروع توسعات الطريق الدائري بمناطق "المنيب، وكورنيش النيل بالمعادي".





وتهدف التوسعات التى يتم تنفيذها في الوقت الحالي، إلى وضع حلول لأزمة الكثافات المرورية بالمناطق الحيوية للطريق الدائري، حيث من المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات.





وتأتي التوسيعات ضمن مشروع وزارة النقل لتطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه، حيث قررت الوزارة إسناد أعمال التطوير إلى 10 شركات مقاولات محلية.





ومن المقرر أن تستغرق فترة التطوير بين 12- 18 شهرًا، والشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .





وتقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه، حيث تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم، وسيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته





وتهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات





وتشمل أعمال التطوير توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات، في حين توسعة القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد/ المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.



