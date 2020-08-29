الدعم قبل 5 سنوات كان 35.5 مليار جنيه.. مدبولي: الدولة أنفقت خلال العام الماضي 89 مليار جنيه على الخبز والسلع التموينية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن قطاع التموين حظي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه بأكثر من 215 مشروعًا، مؤكدًا أن الحديث هنا يخص مشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع، بعيدًا عن الدعم المخصص للسلع والخبز، من صوامع الغلال والمناطق اللوجستية، التي تؤمن قدرة الدولة على أن تكون قادرة على الحفاظ على مواردها وتخزينها سواء ما يتم إنتاجه أو استيراده، مذكرًا بصورة وشكل الصوامع قبل التطوير، وشكل الصوامع المحدثة، أو الصوامع الجديدة، والتي تدار بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجية.





وتطرق رئيس الوزراء، في كلمته صباح اليوم، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى موضوع الدعم، لافتًا إلى أنه موضوع مهم ويعكس التحدي الناجم عن الزيادة السكانية.





وأوضح أن حجم الدعم قبل 5 سنوات، كان 35.5 مليار جنيه، والدولة أنفقت خلال العام الماضي الذي انتهى في نهاية يونيو مبلغ 89 مليار جنيه، كدعم على الخبز والسلع التموينية، حيث أصبح هناك 70 مليون مستفيد من المواطنين المصريين، من هذا الدعم الذي تقدمه الدولة.





وأضاف مدبولي أن مصر تعد أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم، ولكن لدى الدولة رؤية لاقتحام هذا الملف، ليكون لدينا تدريجيًا تقليل للفجوة الموجودة في استيراد القمح، وتوفير البنية الأساسية لتخزين هذه السلعة المهمة، لافتًا إلى أننا في عام 2014 كانت القدرة لدينا من خلال الصوامع تخزين 1.7 مليون طن قمح سنويًا، وتقترب الكمية حاليًا من 4 ملايين طن قمح في عملية التخزين.





وأكد مدبولي أن محافظة الاسكندرية تحظى أيضًا بنصيب كبير في هذا القطاع، حيث تصل الاستثمارات فيها إلى نحو 567 مليون جنيه، بنسبة 26%من اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدًا أن صومعة الغلال في برج العرب التي تفتتح اليوم تمثل نموذجًا لأحدث التقنيات التي تنفذ بها هذه النوعية من المشروعات، فهي صومعة قادرة على تخزين90الف طن من القمح، بتكلفة تجاوزت 223 مليون جنيه.





وحول المحور الأخير وهو الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، أكد رئيس الوزراء أن هذا المحور مهم وحيوي يمس حياة المواطنين، وتم تناوله إجمالًا خلال افتتاحات الرئيس لمشروعات النقل داخل محافظة القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه مهتم بالتركيزعلى ما تحقق في قطاع المحاور الداخلية بالمحافظات، والذي ركزت عليه الدولة خلال السنوات الست الماضية.





وأكد أن حجم الاستثمارات في هذه المحاور بلغ أكثر من 65 مليار جنيه، ووجه الرئيس العام الماضي الحكومة بضخ 10 مليارات جنيه اضافية في هذا القطاع، منوها إلى أن هذه المشروعات جعلت الكثير من القرى تتمتع بطرق أسفلتية.





وشدد على أن هذه القرى كانت تنقطع تمامًا عن جوارها عند هطول أمطار شديدة في الشتاء مع الطرق الترابية، وهذا يدفعنا إلى الإسراع في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات وإدخالها الخدمة بأسرع وقت.





وأضاف رئيس الوزراء أن عملية الرصف للمحاور بالقرى ترتبط بمشروع كبير جدأً لتغطية الترع والمصارف لنعيد كفاءتها مرة أخرى في استقبال المياه، وتوقف رئيس الوزراء في عرضه عند مشروع محور المحمودية الذي يتم افتتاحه اليوم.





ولفت إلى أن هذا المشروع عندما أعلنت عنه الدولة، وهناك قطاع كبير من المواطنين كان مرتبط بهذا المشروع، أثار العديد من الجدل والنقاش، والتشكيك حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يخدم بقوة محافظة الإسكندرية، مشددًا على أن صورة المحور قبل تطويره، والمشهد الذي يظهرعليه اليوم، هو رد قوي على كل من شكك، فالمحوريحدث نقلة نوعية في محافظة الإسكندرية.





وأضاف مدبولي أن هذا المشروع رغم كل التحديات التي واجهته، تم انجازه في فترة اقل من عامين، وكان هناك متابعة كاملة لما يتم على الأرض، وأصبح الآن في الصورة الراهنة للمحور، فهناك مسار واضح لشبكة الصرف وتبطين الترعة،بما يحافظ على جودة المياه التي تغذي مدينة الإسكندرية.





وشدد على أن المحور في صورته الجديدة خير رد على كل مشكك، فمسار الترعة تم الحفاظ عليه، فهذه الصورة من المشروعات تخدم المواطن فقط، حيث تكلف المحور في الجزء الذي يخص الاسكندرية فقط 5.5 مليار جنيه، مؤكدًا استمرار الدولة في مسيرتها لتنفيذ المشروعات التي تستهدف صالح المواطن في كل بقعة على أرض مصر.