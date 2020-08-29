تسليم 20 بئر نشو لأهالي قرى مدينة مرسى مطروح

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح تسليم 20 بئر نشو موزعة علي بعض القرى بالمدينة والممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة ضمن خطة 2020/2019 .





وأضاف أن اختيار موقع الابار من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 لإجراء المعاينات حتي استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة الجهة المنفذة وعضوية مديرية الزراعة.









واوضح انه تم تسليم الابار بقري حلازين 7 آبار والزيات 3 آبار وأبو مرقيق 1 بئر والداخلة 3 آبار وكشوك عميرة 2 بئر والجراولة 4 آبار .





وأضاف عبد الرازق بانه جاري الانتهاء من تسليم 39 بئر بالقري التابعة لمدينة مرسى مطروح شرقا وغربا للمتقدمين طبقًا للشروط والضوابط المتبعة بانشاء الآبار تنفيذ مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة .





وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم خلال الفترة القادمة تسليم الآبار التي انتهي منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الأهالي بالقري التابعة لمدينة مرسي مطروح ضمن خطة 2019 /2020 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





واشار بان اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وأرسال احداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps الي مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لانشاء آبار نشو .



