طريقة عمل البليلة بدون لبن من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ ومناسبة لمن يعانون من حساسية الالبان .
وهناك طرق مختلفة لعمل البليلة، واليكم طريقة سهلة لعمل البليلة، وتعتبر البليلة من أسهل الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبير والصغير ولا تحتاج للكثير من المكونات لانها وجبة اقتصادية ومناسبة لميزانية بيتك.
وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.
طريقة عمل البليلة
يمكنك عمل البليله بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بمطبخك لذلك اليكي أسهل طريقة لعمل البليلة في المنزل :
مكونات عمل البليلة
قمح
لبن جوز الهند
ماء
فانيليا
سكر
مكسرات
طريقة تحضير البليلة
- ضعى القمح في وعاء به ماء وضعيه على النار حتى ينضج تماما
- ويتشرب ماء السلق ثم يضاف اللبن و الفانيليا و السكر و تزين الطبق عند التقديم .
وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.
طريقة عمل البليلة
يمكنك عمل البليله بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بمطبخك لذلك اليكي أسهل طريقة لعمل البليلة في المنزل :
مكونات عمل البليلة
قمح
لبن جوز الهند
ماء
فانيليا
سكر
مكسرات
طريقة تحضير البليلة
- ضعى القمح في وعاء به ماء وضعيه على النار حتى ينضج تماما
- ويتشرب ماء السلق ثم يضاف اللبن و الفانيليا و السكر و تزين الطبق عند التقديم .