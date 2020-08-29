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1.2 مليون فدان.. عميد زراعة عين شمس يكشف حجم الاعتداء على الأراضي الزراعية

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:06 م
الاعتداء على الاراضي
الاعتداء على الاراضي الزراعية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الاعتداءات التي تمت على الأراضي الزراعية تؤثر على الدولة بالسلب،مؤكدا  أنه منذ عام 1984 إلى عام 2018 فقدنا ما يقرب من 1.2 مليون فدان من رقعة مصر الزراعة، مشيرا الى انه كان من الممكن أن نكتفي ذاتيا لعدد من المحاصيل منها القمح. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن الأمن الغذائي هو الأمن القومي وتابع: « لولا الأراضي الجديدة المستصلحة لكنا وقعنا في أزمة كبيرة».

وأثنى جلال على مجهودات الرئيس السيسي للحفاظ على الأراضي الزراعية، والقضاء على الفساد والاعتداء على الأراضي الزراعية.

وأشار جلال الى، أنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يقضي على الأراضي الزراعية وتهديد قوت المصريين.
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