القبض على رجل حاول إلقاء زوجته من البلكونة في حلوان

تمكن رجال الامن بالقاهرة من القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يعتدى بالضرب على زوجته، محاولا إلقائها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الامن بالقاهرة تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا .





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد رصدت تداول فيديو، انتشر بشكل كبير عبر "فيسبوك " اثناء قيام زوج بالاعتداء بالضرب على زوجته محاولا إلقائها من الطابق الخامس.





وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بسرعه ضبط المتهم ، بعد إستصدار اذن من النيابة العامة، حيث تم تحديد الزوج ومكان الواقعة ، وتبين أنها فى عقار بأرض الجنينة ، كفر العلو ، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم تصويرها من قبل احد الجيران الذى شهد تفاصيل الواقعة ، ونشر الفيديو على السوشيال ميديا لفضح انتهاكات الزوج .





وتمكن المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان من ضبط الزوج وتبين أنه سائق "توك توك"، ودائم التشاجر مع زوجته منذ ١٥ عاما بسبب خلافات أسرية بينهما ، وهو ما ايدته فى اقوالها الزوجة ايضا وشهود العيان من الجيران.





وأشارت التحريات إلى أنه قبل الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم وأشقاء زوجته، تعدوا عليه خلالها بالضرب، فقام بعدها بالتعدي عليها، ومحاولة إلقائها من بلكونة الشقة.





وأضافت التحريات أن المتهم لديه 4 أبناء من زوجته، وفي الآونة الأخيرة نشبت عدة مشاجرات مع أشقاء زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .