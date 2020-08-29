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مرأة

رشاقة ولياقة.. تعرف على وجبة العشاء المفضلة لـ كيت ميدلتون

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:01 م
كيد ميدلتون
كيد ميدلتون
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حياة عبد العزيز
حافظت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج دائمًا على نشاطها، وذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

كما أنها حافظت على حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه في يوم واحد حتى يؤدي إلى فقدان الوزن.

لكن ماذا تأكل كيت ميدلتون للحفاظ على الوزن، حتى بعد إنجاب ثلاثة أطفال؟

وكشف موقع "express"، عن عشاء كيت ميدلتون هي وجبات بريطانية نموذجية، وهي تستمتع بمجموعة متنوعة من الأطباق من المكرونة إلى المشوي.

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وأفاد التقارير إن الدجاج المشوي هو المفضل لدى أسرة كامبريدج، خاصة مع الأمير ويليام.

وقال ماثيو كلاينر مان مدير مدرسة لافندر الابتدائية، إن كيت أخبرت الموظفين عن عادات الأسرة الغذائية أثناء الزيارة.

وتعتبر وجبتها المفضلة هو طبق المكرونة بالجبن مع الدجاج المشوي الشهي.
العشاء المفضل لكيت ميدلتون العشاء المفضل لكيت ميدلتون
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