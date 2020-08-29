باحث عماني عن التنمية في مصر: معجزات تتحقق في عهد الرئيس السيسي

أشاد الدكتور سعود عبد العزيز العوضي باحث عُمانى، بالطفرة التى حققتها مصر على كافة المستويات والتى زينت واجهتها، واصفًا فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "العهد المتجدد".





اقرأ أيضًا:-

الرئيس السيسي يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية ويوجه رسالة للمسئولين.. المالية: كسرنا كل التوقعات العالمية خلال أزمة كورونا.. و90 مليار جنيه حجم استثمارات التعليم العالي

وقال "العوضي"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إنجازات مصر كثيرة بالأرقام والحقائق، وقد لمسنا من خلال تواجدنا على أرض الكنانة أن هناك عملا بشريا وتنمويا ضخما وبناء تشريعيا لمصر الحديثة المتجددة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن هناك تنمية بشرية متطورة واستشعرنا وجودها في قطاعي الصحة والتعليم وأيضًا في مجال البيئة والطاقة الشمسية وفي مجال خدمات الصرف الصحي والكهرباء .

وأضاف "العوضي"، الذى يعد أول باحث عمانى يحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى الضوابط الشرعية للدساتير بالفقه الإسلامى والقانون بجامعة حلوان، أن ما يتحقق فى مصر من مشروعات تنموية بهذا الحجم تؤكد أن هناك معجزات باتت تتحقق في هذا العهد ، داعيًا أن يحفظ الله أرض الكنانة مصر ( أم الدنيا ) ويديم الأمن والإستقرار بها.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الفريق عبد المنعم رياض.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.