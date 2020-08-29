الوليد بن طلال يوجه رسالة لـ الهلال السعودي بعد التتويج بالدوري

بارك الأمير الوليد بن طلال، لجماهير ولاعبي الهلال فوزهم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.





وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الكاسح على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت في تلك المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.





ووجه الأمير الوليد بن طلال التهنئة لمنسوبي الهلال بعد الانجازات التاريخية التي حققها الفريق الأول من خلال الفوز بلقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2019 وتحقيق المركز الرابع في مونديال الأندية بالدوحة.





وكتب الأمير بن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي كبير آسيا الهلال العالمي لتحقيقه؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ودوري أبطال آسيا والرابع عالميًا وقريبًا كأس الملك سلمان”.



