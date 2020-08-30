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محافظات

تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:31 ص
مسجد البحر بدمياط
مسجد البحر بدمياط
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زينب الزغبي
محافظة دمياط ، من المحافظات التى تهتم كثيرا بترميم وتجديد المساجد بها ، حيث ان بها الكثير من المساجد التاريخية الهامة والمنتشرة بمختلف المحافظة، ومن اهم وأشهر تلك المساجد "مسجد البحر" أحد  أشهر وأجمل مساجد دمياط .

يقع مسجد البحر في موقع جغرافي متميز بوسط مدينة دمياط وجغرافيا يقع على الضفة الشرقية للنيل وقد تم تجديده للمرة الأولى عام 1009 هجرية في عهد الحكم العثماني وبنى على مساحة 1200 م2 على الطراز الأندلسي ثم أعيد تجديده وبناءه للمرة الثانية على الطراز الأندلسي أيضًا عام 1967 وجدرانه مزينة بأروع النقوش الإسلامية وله خمس قباب ومئذنتان وملحق به مكتبة ثقافية ودينية وقد أعيد ترميمه سنة 1997م وأفتتح ليلة الإسراء والمعراج عام 1418هـ.

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المسجد يمتاز بتصميمه المتميز وانه قبلة المصلين بدمياط وعلامة مميزة من معالم محافظة دمياط ، نظرا لكونة يقع بوسط مدينة دمياط ،بمنطقة ميدان الساعه بدمياط وهى اشهر الميادين بالمحافظة.

يعد مسجد البحر بدمياط ،تحفة هندسية معمارية ، يتميز بالزخارف الاسلامية الجميلة والالوان الرائعه على الطراز الاندلسي القديم، فهو واجهة يقصدها كبار المشايخ والأئمة أثناء زيارتهم لمحافظة دمياط.

جدير بالذكر انه منذ بدء جانحة كورونا حرم المصلين من أداء صلاة الجمعه بالمسجد ، حيث اعتاد المصلين على مر العصور اقامة صلاة الجمعه المميزة بمسجد البحر ، حيث كان يتردد على المسجد المصليين من ابناء محافظة دمياط ، وكذلك الرواد من خارج المحافظة الذين ياتون لزيارة دمياط سواء بغرض التنزة او بغرض التجارة والبيع والشراء ، فكان مسجد البحر علامة مميزة للمحافظة وملتقي للمصلين.

وفور صدور قرار بعودة صلاة الجمعه سادت الفرحة في نفوس الدمايطة وشهدت الجمعه الاولى لعودة صلاة الجمعه بمسجد البحر المئات من المصلين الذين قاموا بتوزيع الكمامات الطبية وسجاد الصلاة على انفسهم ابتهاجا بعودة صلاة الجمعه وعودة الصلاة بالمسجد مرة اخرى.


تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط
تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط
تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط
تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط
تحفة هندسية معمارية.. مسجد البحر ملتقى المصلين في دمياط
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