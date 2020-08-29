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أخبار العالم

بـ300 سيارة عسكرية.. وزير داخلية الوفاق الموقوف يستعرض قوته في طرابلس|شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:12 م
وزير داخلية الوفاق
وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في طرابلس
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قسم الخارجي
استعرض وزير داخلية حكومة الوفاق الموقوف عن العمل فتحي باشاغا قوته فور وصوله العاصمة الليبية طرابلس.

وتحرك باشاغا في رتل عسكري ترافقه أكثر من 300 سيارة عسكرية في شوارع طرابلس، وذلك فور عودته من تركيا.

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وتعطلت حركة المرور في شوارع العاصمة الليبية طرابلس بسبب موكب وزير داخلية الوفاق السابق، حيث يظهر الرتل الضخم ترافقه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

ونشرت وسائل إعلام ليبية مقاطع توثق الرتل الضخم الذي يتحرك فيه باشاغا، مؤكدين أن بينه قوات موالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وذلك رغم إعلان فايز السراج رئيس المجلس وقفه عن العمل.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان السراج توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق، بينما كان الأخير في اسطنبول.

قررت حكومة الوفاق تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

ونص القرار الذي حمل رقم "562" لسنة 2020  على "أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".


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