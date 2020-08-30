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رياضة

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:08 ص
عماد متعب وصالح جمعة
عماد متعب وصالح جمعة
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عمرو ابوبكر
كشف عماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن رسالته لصالح جمعة بعد عودته للمشاركته أمام نادي المصري في لقاء اليوم.

وقال متعب خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت عقب مباراة الأهلي والمصري، إن يوجد جملة دائماََ كانت تقال لنا كلاعبين من رموز الأهلي مثل حسن حمدي والخطيب، أن اللاعب يستطيع أن يفعل أي شئ بعد انهاء مسيرته الكروية إلا العودة للعب الكرة. 

واضاف متعب أن صالح مهتم بالحياة الآن وهذا خاطئ، لابد أن يهتم بأكل عيشه واللعب والمشاركة، وبعد انهاء مسيرته يفعل ما يحلو له. 

وتابع: انا اتمنى أن اتواجد في الملعب هذا التوقيت لكنني لم استطيع، وأتمكن من فعل اي شئ، فهذا خاص بي وليس لأحد علاقة بذلك. 

وأشار متعب الى أن، صالح جمعة لابد أن يهتم بنفسه وبلياقته، لكي يشارك وفايلر لا يعود ويستبعده من القائمة كما كان من قبل. 
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