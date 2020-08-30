تفاصيل العثور على جثث التنقيب عن الآثار بأسوان بعد شهر من الحادث

نجحت جهود الأجهزة الأمنية باسوان أمس السبت فى العثور على جثث ثلاث ضحايا الذين لفظوا أنفسهم بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بكيما بمدينة أسوان بعد حوالى شهر من هذه الواقعة.





وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الواقعة المؤلمة نرجع للوراء لأيام حيث أنه فى أول أيام عيد الأضحى المبارك تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، ووجه مدير الأمن وقتذاك بتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.





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وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة ثلاثة أشخاص التنقيب بحثا عن الآثار فى أول أيام العيد بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، لقى الثلاثة مصرعهم بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وظلت محاولات انتشال جثث الضحايا الثلاثة متواصلة لمدة شهر تقريبًا بعد أن اختفوا تحت الأنقاض داخل الحفرة.





ثم إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين وجود حفرة بقطر 2.5 متر تقريبا وعمق 12 مترا داخل المنزل حيث انهارت الحفرة على ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين داخلها مما أسفر عن مصرعهم، وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لمحاولة إنتشال جثث الضحايا، ولكن لم يتم التمكن من ذلك نتيجة للعمق الشديد للحفرة وسقوط كميات كبيرة من الأتربة داخل الحفرة على الضحايا، علاوة على صعوبة الاستعانة بمعدات ثقيلة للحفر نتيجة تواجد المنزل فى منطقة جبلية وعرة لا تسمح بدخول المعدات الثقيلة، بينما تم التحفظ على المنزل انتظارا لصدور قرار النيابة العامة.





وقامت اللجنة التى شكلتها النيابة العامة فى أسوان بمعاينة منزل عزبة الحدود، وذلك لبيان كيفية انتشال جثث الضحايا من داخل هذه الحفرة، وتكونت اللجنة التى شكلتها النيابة من كل من أساتذة من كلية الهندسة وكلية العلوم بجامعة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وهيئة الآثار بأسوان، وذلك بهدف دراسة كيفية انتشال الجثث الثلاث من داخل هذه الحفرة العميقة وبيان مدى إمكانية إزالة المنزل الذى توجد الحفرة من عدمه خاصة وأن هذا المنزل يقع فى منطقة جبلية وعرة ولا يمكن للمعدات الثقيلة أن تدخل إلى الشارع المؤدى إلى المنزل.





كما واصلت قوات مديرية أمن أسوان فرض كردون أمنى حول المنزل الذى شهد الواقعة، انتظارا لصدور قرار النيابة تجاه هذه الحادثة.



