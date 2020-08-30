رشا مجدى: مصر تميزت على مدار تاريخها بالحرف اليدوية التراثية وفن الزخرفة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مصر ولادة طول عمرها وأبنائها رافعين اسمها فى كل مكان على مر السنين، لافتة إلى أن الابداع داخل كل مصري.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل المصريين داخلهم فن يخرج بسهولة، مشيرة إلى أن مصر اشتهرت وتميزت بالحرف اليدوية وفن الزخرفة.





وتابعت أن مصر هى التاريخ لذلك تميزت على مر السنوات منذ القدم بالحرف التراثية العظيمة وتستمد تراثها الزخرفية بالحرف القديمة.





وأوضحت أن هناك ثراء بالزخارف والألوان المبدعة والخلابة التى يستخدمها الفنانون فى الحرف اليدوية التراثية القديمة.