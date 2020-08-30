اختراع لـ تامر حسني وعسيلي تتصدر تريند يوتيوب لليوم الثاني.. فيديو

واصل كليب أغنية "اختراع" للفنان تامر حسني ومحمود العسيلي تصدر تريند "يوتيوب" لليوم الثاني على التوالي بعد تحقيقها 2 مليون ونصف مشاهدة.







وأبرز الكليب الذي قام بإخراجه تامر حسني، مدينة العلمين الجديدة بهدف الترويج السياحي لها بعدما خرجت إلى النور في صيف 2020.









"اختراع" كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي وعبد الرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم، وماستر جلال الحمداوي.









وتقول كلمات الأغنية: "معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات هي حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابرة.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه".



