الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد بنهاية الأسبوع الجاري.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير هيئة التنبؤات الجوية بـ الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا فى نسبة الرطوبة فى الصباح الباكر فى المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ولكنها تختفى مع ظهور الشمس، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا بنسب الرطوبة اليوم الأحد مما سيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.





وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد والذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن نسب الرطوبة مرتفعة عن المعدل الطبيعى لها فى هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 37 درجة ومع ارتفاع نسبة الرطوبة تعطى إحساسا بارتفاع درجة الحرارة وكأنها تقترب من الـ40 درجة.





وتابع أن نسب الرطوبة فى الجو تقدر بـ85%، منوهًا بأن الشعور بارتفاع درجات الحرارة سيزيد خاصة فى فترة الليل بسبب سكون سرعة الرياح.





وأوضح الموجة الحارة ستنكسر مع نهاية الأسبوع الجارى، ومازالت نسب الرطوبة مرتفعة ومستمرة حتى بداية فصل الخريف والذى سيبدأ بعد 3 أسابيع.