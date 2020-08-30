العبرة بالبركة وليست بالنعمة .. الإفتاء تكشف 10 أسباب تبارك فى رزقك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العبرة ليست بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة، مشيرة إلى أن الكسب الطيب يورث البركة.



واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» الآية 96 من سورة الأعراف، منوهة بأن تقوى الله والإيمان به سبب سعة الرزق والبركة، أي كانت الظروف شدة أو رخاء.وأوضحت أنه رغم ما كان يعانيه أصحاب الكهف من الظلم والاضطهاد وضيق العيش؛ فإنهم تحروا الطعام الحلال الطيب، فالكسب الطيب يورث البركة، مدللة بقول الله تعالى : «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا» الآية 19 من سورة الكهف.وأضافت أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه نوح –عليه السلام- ألا يحزن، في قوله تعالى: «وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» الآية 36 من سورة هود، أي: لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة؛ فإن الدين عزيز، وإن قل عدد من يتمسك به، والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به.





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أسباب البركة في البيوت:





1. المحافظة على قراءة القرآن الكريم، وذكر الله بشكل عام.



2. بر الوالدين، وصلة الأرحام، حيث إنهما متصلان بالله - تعالى-؛ فالواصل لرحمه وصله الله .

3. الاجتهاد في نيل المال الحلال، والترفع عن الحرام والشبهات، فإن البركة تكمُن في المال الحلال الطيب.





4. الاجتماع على الطعام جميعًا، والتسمية عند بدء الطعام، فهذا مما يجلب البركة على الطعام لأهلها.





5. التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرًا أو بعد الفجر لأن الوقت مباركًا في أوّل النهار.





6. الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد.





7. السلام على أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصيةٌ نبويةٌ.





8. دوام الإعطاء والكرم، وعدم البخل والشح.





9. كثرة الاستغفار والمواظبة عليه مع عدم الإصرار على الذنوب صغيرها وكبيرها.





10. سؤال الله البركة في العطاء والرزق.





ما أسباب البركة في البيوت:





11. حسن الخُلق، والبر مع الناس، فقد قرن رسول الله بين أعمال البر ونيل البركات.





12. حسن تدبير الوقت وتنظيمه مما يُؤدي إلى البركة فيه، وتحقيق الإنجاز المطلوب.





13. تقوى الله - تعالى- ودوام التوكل عليه وحُسن الظن به.





14. التوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب، والعمل بجد ونشاط.

15. الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها.

16. زيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم، فهي باب للرزق والبركة.

17. تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.

18. الصدقة ، فالتصدق يجلب كل خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدق لو بالقليل.



19. الصدق في البيع والشراء: مع بيان ما في السلعة من عيوبٍ إن كان فيها ذلك؛ فالصدق يحقّق البركة، ويزيد الرزق.

20. الأمانة والصدق، فهما مما يحقق البركة، ويزيد في الرزق.

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نعمة البركة في الحياة:









-شكر وحمد الله -تعالى- عليها.





-التأدب بالآداب التي تحفظ النعم.





-دوام طاعة الله -تعالى- واجتناب نواهيه.





-دوام التحصن بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي - عليه السلام-.









أسباب محق البركة:









1. الكذب والكتمان في معاملة الناس بالبيع والشراء: فقد علق الشارع -سبحانه- حصول البركة بالصدق والتبيين، وحصول المحق بوجود ضدهما من كتمٍ وكذبٍ.





2. كما يحصل محق البركة بكثرة الحلف في البيع والشراء، حتى وإن كان الحالف صادقًا، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كثرة الحلف في ذلك، والحاصل فيما يعتقده المسلمون حول البركة أن أساسها الإيمان بالله - تعالى-، وأساس محقها يتمحور حول عصيانه، والإعراض عن أوامره.