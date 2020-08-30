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فن

أنثى القط.. غادة طلعت تثير الجدل على فيسبوك بإطلالة فرعونية.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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قسم الفن
أثارت الفنانة الشابة غادة طلعت جدلًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بنشر صورة لها في لوك جديد ومختلف عليها يعود لزمن الفراعنه عبر حسابها  الرسمي علي موقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة "أنثي القط الفرعوني" ونالت أعجاب محبيها ومتابعيها  من الجمهور وأصدقائها من داخل الوسط الفني. 

وتشارك غادة طلعت حاليًا في مسرحية "سينما مصر" الذي كانت تعرض الأيام الماضية علي مسرح النافورة وسيتم عرضه الايام  المقبلة علي مسرح مركز الأبداع الفني والعرض  يتناول أهم المشاهد  في تاريخ السينما المصرية وتقدم غادة طلعت خلاله عدد من المشاهد الهامة لكبار النجمات  مثل  تحية كاريوكا وسناء جميل وماري منيب. 

وشاركت غادة طلعت في موسم رمضان الماضي  في مسلسل "الفتوة" بدور الست ثريا الذي حقق ردود أفعال إيجابيه  كما ان المسلسل حقق نجاح جماهيري كبير وهو من بطولة ياسر جلال واحمد صلاح حسني ومي عمر وومحمود حافظ ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
أنثى القط.. غادة طلعت تثير الجدل على فيسبوك بإطلالة فرعونية.. شاهد
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