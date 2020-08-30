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توك شو

مخالف يدفع 200 مليون جنيه.. الديهي: ملف مخالفات البناء لن يغلق بدون محاسبة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:20 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك مخالف دفع 200 مليون جنيه من أجل انجاز المصالحة في مخالفات البناء، مؤكد أن يد الدولة المصرية قوية وليست رخوة.

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناه تن ، ان الدولة المصرية يدها قوية بالقانون، مؤكدا أن ملف مخالفات البناء فُتح ولن يغلق بدون محاسبة.

وأوضح نشأت الديهي: أن كل من حقق أرباح خارج القانون بالتعدي على أراضي الدولة أو البناء في نهر الطريق أو على المناطق الزراعية سيأخذ جزاءه.

وأشار إلى أن يد الدولة ليست رخوة في مواجهة المخالفين بل قوية بالقانون وبالدعم المجتمعي.

واستكمل : أن أهمية مجابهة الحكومة للتعديات على أراضي الدولة تأتي تطبيقًا للقانون ودفاعًا عن مستقبل الأجيال القادمة.
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