مخالف يدفع 200 مليون جنيه.. الديهي: ملف مخالفات البناء لن يغلق بدون محاسبة.. فيديو

لمصالحة في مخالفات البناء، مؤ كد أن يد الدولة المصرية قوية وليست رخوة. قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك مخالف دفع 200 مليون جنيه من أجل انجاز ا





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناه تن ، ان الدولة المصرية يدها قوية بالقانون، مؤكدا أن ملف مخالفات البناء فُتح ولن يغلق بدون محاسبة.





نشأت الديهي : أن كل من حقق أرباح خارج القانون بالتعدي على أراضي الدولة أو البناء في نهر الطريق أو على المناطق الزراعية سيأخذ جزاءه. وأوضح





وأشار إلى أن يد الدولة ليست رخوة في مواجهة المخالفين بل قوية بالقانون وبالدعم المجتمعي.





واستكمل : أن أهمية مجابهة الحكومة للتعديات على أراضي الدولة تأتي تطبيقًا للقانون ودفاعًا عن مستقبل الأجيال القادمة.