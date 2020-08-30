الإنتاج في ديسمبر.. حسام حسنى: مصر ستكون مركزا لتصنيع لقاح كورونا في أفريقيا.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تفاصيل التعاقد للحصول على المصل الانجليزي واخر المستجدات فى تصنيع لقاح لـ كورونا داخل مصر.

وأوضح حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" إن مصر تعاقدت على اللقاح الإنجليزي لتوريد 30 مليون جرعة، وتشترك مصر مع الصين في الدراسات الخاصة باللقاح الصينية .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: مصر ستكون مركزا لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، على مستوى إفريقيا، بالنسبة للقاح الصينى.



