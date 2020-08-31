وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات المصرية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.





وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى، أن تنسيق الكليات العلمية كلية الطب بدرجة 404 درجة بنسبة 98.53% كحد ادنى ،أما كلية طب الأسنان بدرجة 403.5 درجة بنسبة 98.41% الصيدلة 402 بنسبة 98.4% وكلية العلاج الطبيعى 401.5 بنسبة 97.09% .





وأكد على أن الشعبة الهندسية توجد لها أماكن شاغرة بالكليات الآتية كالهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة بشرط إجتياز إختبارات القدرات فى الوقت المحدد لها .





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لنتيجة تنسيق الكليات الأدبية كالاقتصاد والعلوم السياسية 394.5 درجة بنسبة 96.21 % كحد أدنى، وكلية الآلسن 390.5 درجة بنسبة 95.24% والإعلام 388 درجة بنسبة 94.63% وكلية الآثار 381 درجة بنسبة 92.92%.





ونوه الى أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية هو 317.5 درجة بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية وبالنسبة للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.80% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة الأدبية.





وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه تبدأ أعمال هذه المرحلة يوم الثلاثاء الموافق 1/9 وتستمر ليوم السبت الموافق 5/9 بحيث تتبعها مرحلة تقليل الاغتراب.