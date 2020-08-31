الناطق باسم نتنياهو: تم تعليق ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية

اتهم الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالتعنت ورفض أي مبادرة لاستئناف المفاوضات والعملية السلمية.

وقال الناطق باسم نتنياهو، اليوم الاثنين وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام عبرية، إنه تم تعليق عملية ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية.

واضاف نتوقع مستقبلا مشرقا وإيجابيا للعلاقات مع الإمارات، مدعيا أن الفلسطينيين رفضوا العودة لعملية السلام حتى قبل مسألة تعزيز العلاقات بين إسرائيل والعرب يسهم في تعزيز عملية السلام.





يزور وفد أمريكي إسرائيلي بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الإمارات اليوم الاثنين، على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل.





وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اتفاق إبراهيم، والإعلان في 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.





وكجزء من الاتفاق، ستوقف إسرائيل جميع عمليات الضم للأراضي الفلسطينية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات.



