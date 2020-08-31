شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic

هوندا سيفيك 2022 honda civic وهذه السيارة معروفة بشعبيتها الكبيرة لدى محبي



كان تجار السيارات يصفونها بسفينة الصحراء خوصوا الجيل الذهبي منها اصدار عام 2010 فقد باعت السيارة مبيعات هائلة من هذا الموديل الذي اشتهر بسفينة الصحراء بين محبي السيارات وخصوصًا محبي علامة هوندا اليابانية. ظهر اليوم تصميم توقعي للسيارة وهذه السيارة معروفة بشعبيتها الكبيرة لدى محبي السيارات في العالم اجمع فهي سيارة يابانية اعتمادية جدًا.كان تجار السيارات يصفونها بسفينة الصحراء خوصوا الجيل الذهبي منها اصدار عام 2010 فقد باعت السيارة مبيعات هائلة من هذا الموديل الذي اشتهر بسفينة الصحراء بين محبي السيارات وخصوصًا محبي علامة هوندا اليابانية.





وقام المصمم الشهير Kleber Silva بطرح صور الجيل القادم من السيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic والتي ظهرت سابقا بالكثير من التمويهات، فجاء الجيل الحالي اكثر فخامة من الجيل السابق.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن تكشف هوندا عن السيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic اخر عام 2021 وستتوفر السيارة في إصدارين، إصدار سيدان وآخر هاتشباك.



