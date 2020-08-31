AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة و الصحة.. 15 سببا وراء ثبات الوزن... تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري.. أحدث ألوان صبغات الشعر في الصيف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من داخل سيارتها. 

يصادف اليوم ٣١ أغسطس عيد ميلاد  الملكة رانيا العبد الله، زوجة  الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و التي أتمت عامها ال50.

أعشاب مهملة من مطبخك تساعد على علاج مرض السكري وستساعدك في الحفاظ على صحتك وفي النهاية التحكم في مستوى السكر في الجسم. إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

تبحث يوميا الفتيات عن أحدث ألوان صبغات الشعر الصيفية، والتي تتماشى مع لون بشرتها وتواكب الموضة العالمية، مما يخلق  بعض الحيرة في اختيار اللون الأمثل لهم، ولكن فيما يلي سنوضح لكم أحدث ألوان صبغات الشعر الصيفية.

الانتفاخ يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، ويعتقد البعض أنه يصاب بـ الأنتفاخ نتيجة تناول الطعام فقد ولكن لا يعلم العديد أن هناك الكثير من الأسباب الأخري التي تؤدي إلي الشعور بالأنتفاخ.

جميعنا نمر بمرحلة ثبات الوزن خلال اتباع نظام رجيم و حمية غذائية صحية، وهو ما يعني استقرار الوزن وتوقف انخفاضه على الميزان؛ حيث يستمر ثبات الوزن لأسابيع أو شهر من اتباع نفس النظام الغذائي، ولا ندرك ما الخطأ الذي نرتكبه لكي يتسبب في ثبات الوزن، وهو الأمر الذي سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

هناك العديد من فوائد ماء البصل للوجه، لأن البصل يحتوي على مضادات حيوية طبيعية دون التدخل بأى مواد كميائية ضارة، لذا فقد نجد العديد من استخدام و فوائد ماء البصل للوجه.

تتعدد وتختلف أسباب الإصابة بـ الجيوب الأنفية من شخص لآخر، ويرجع التهاب الأنف والجيوب الأنفية إلى وجود زوائد لحمية أنفية أو عن طريق الحاجز الأنفي.

أسباب عديدة للإصابة بتضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها وأطعمه عليك تناولها وأخرى توقفي عنها.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في لمح البصر .. حيل تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

بمكون واحد في مطبخك .. تخلصى من الجيوب الأنفية

فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز

نوع مهمل من الفواكه يحارب الكوليسترول.. تعرفى عليه

فوائد ماء البصل.. للتخسيس والشعر و الوجه

أعشاب مهملة من مطبخك تخلصك من مرض السكري بدون أدوية

ترشيحاتنا

برلمانى: قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد أى مستأجر من مسكنه

تحمل عبارة سلام بـ3 لغات.. شاهد| لحظة هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

خاص.. 90 دقيقة تفصل رحيل طارق العشري عن تدريب المصري

بإجمالي يتخطى الـ 85 ألف حالة.. الكويت تسجل 473 إصابة جديدة بـ كورونا

انفجار فى مطعم بـ أبو ظبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار سيارات دفسك dfsk اليوم في مصر.. صور

باكسسوارات غير تقليدية.. إطلالات ليدي جاجا في حفل Music Awards تثير الجدل

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية