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برلمان

برلماني: الحكومات السابقة كانت تقدم رشاوى انتخابية بتقنين البناء على الأراضي الزراعية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:53 م
البناء على الأراضى
البناء على الأراضى الزراعية
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فريدة محمد
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التى أعلن فيها ان التعدى على الأراضى الزراعية زاد عن حده خلال الفترة الماضية نتيجة ثقافة قديمة كما أنه لم تتعامل معه الحكومات السابقة بجدية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث في هذا الأمر أكثر من مرة وبشكل أكبر حزم بالمهمة.

مؤكدا ان هذه التصريحات من وزير بالحكومة تتطلب وقفة حاسمة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ التكليفات الواضحة للرئيس السيسى بشأن هذا الملف.


وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم للاسف الشديد كانت الحكومات السابقة قبل عام 2011 تمنح رشاوى انتخابية بتسهيل وتقنيين البناء على الاراضى الزراعية مما كان له الأثر السيئ على هذا القطاع الحيوى ، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول قائد مصرى يقتحم ملف البناء داخل المناطق الصحراوية للحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية.

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتأكيد الوزير السيد القصير بأن الإرشاد الزراعى يتطور وهناك خطة لإنشاء تطبيق عبر الهاتف للفلاح، كما أن هناك قناة زراعية لرفع وعى الفلاح بأهمية الأرض الزراعية وأنه جارى العمل على مبادرة لتطوير نظم الرى الحديثة بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة والحفاظ على المياه، مضيفا لدنيا 9.4 مليون فدان بينها 6.4 مليون أراضى قديمة.
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